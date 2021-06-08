В МЧС предупредили о грозе в Москве и области в течение дня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильной грозе с градом и ветре до 15 м/с в течение дня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13:00 до 23:00 8 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в пресс-службе.

Аналогичное предупреждение распространила пресс-службе областного ГУ МЧС, добавив, что непогода в Подмосковье сохранится до конца суток.

В МЧС рекомендуют во время движения на машине снижать скорость, увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать резких обгонов, перестроений и опережений. Парковаться лучше подальше от деревьев. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не стоит укрываться под деревьями.