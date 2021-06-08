Глава ОНК Москвы призвал следствие не инициировать арест бизнесменов без необходимости

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков призвал органы следствия и суды по возможности не избирать подозреваемым и обвиняемым предпринимателям меру пресечения, связанную с содержанием под стражей. Об этом сказано в заявлении Волкова, проступившем во вторник в ТАСС.

"В последнее время мы все чаще сталкиваемся с проблемами, связанными с тем, что предпринимателям избирают меру пресечения, связанную с содержанием под стражей, однако после того, как гражданина помещают в СИЗО, о нем будто забывают, следствие не то что не торопится, иногда возникает ощущение, что намеренно затягивает сроки расследования уголовных дел. Людям порой приходится месяцами ждать, пока их навестит следователь или в их отношении будут производиться хоть какие-нибудь следственные действия. Зачем их держать в СИЗО, если есть другие меры пресечения, которые эффективны и порой более оправданны и соизмеримы вменяемому совершенному деянию", - сказал глава ОНК Москвы.

Волков, а также уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, начальник УФСИН России по Москве Сергей Мороз и первый заместитель прокурора Москвы Сергей Савенков провели в столичном следственном изоляторе №5 совместный прием предпринимателей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В процессе приема находящиеся под стражей предприниматели обратились с жалобами на волокиту, в частности на то, что по их уголовным делам превышены установленные законом сроки расследования и то, что в период нахождения их под стражей с ними долгое время не производятся следственные действия. При этом жалоб от опрошенных предпринимателей на условия содержания в следственном изоляторе не поступало.

"По результатам общения с подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений участники приема обсудили актуальные проблемы, озвученные гражданами и договорились поставить их на контроль. По итогам приема четверо подследственных подали прошение о смягчении меры пресечения. Обращения, поступившие во время приема, взяты на контроль уполномоченным по правам предпринимателей Татьяной Минеевой. Им будет дана правовая оценка", - отметил Волков.