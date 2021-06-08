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Информация о минировании ТРЦ "Хорошо!" в Москве оказалась ложной

Из здания эвакуировали около 700 человек

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Информация от неизвестного о том, что торгово-развлекательный центр "Хорошо!" в Москве заминирован, оказалась ложной. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В данный момент проверка ТРЦ завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании ложная", - сказал собеседник агентства.

Вечером во вторник поступило анонимное сообщение от неизвестного с угрозой взрыва ТРЦ "Хорошо!", расположенного на Хорошевском шоссе, 27. Около 700 человек были эвакуированы в целях безопасности.

В пресс-центре МВД России ТАСС ранее сообщали, что за четыре месяца текущего года вычислили по стране более 230 человек, оставивших ложные сообщения об угрозе взрыва. В ведомстве уточнили, что это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

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