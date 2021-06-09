Дворцы и центры творчества проведут онлайн-мероприятия для школьников Москвы в День России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Дворцы и центры творчества Москвы подготовили онлайн-программу в День России для столичных школьников, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Поучаствовать в исторических викторинах и мастер-классах, разучить новые танцы и послушать песни известных композиторов можно на онлайн-мероприятиях столичных дворцов и центров творчества. Их подготовили для школьников Москвы специально к 12 июня. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с подробным расписанием всех мероприятий можно на официальных сайтах учреждений дополнительного образования и портале "Дом онлайн".

Любителей военной истории приглашают ответить на вопросы онлайн-викторины "Славные сыны России". Ее организует Дворец творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова". Участники смогут проверить свои знания, познакомиться с историческими образцами отечественного оружия и интересными фактами из биографий выдающихся полководцев России. Викторина будет доступна 12 июня с 10:00 до 20:00. Для участия необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия.

"Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара проведет онлайн-викторину "Что за день - 12 июня?". Викторина будет доступна 12 июня в течение всего дня", - говорится в сообщении.

Послушать песни советских и российских композиторов можно будет на онлайн-концерте Дворца творчества детей и молодежи "Восточный". 12 июня воспитанники центра исполнят известные композиции, посвященные России. Концерт начнется в 12:00. Предварительной регистрации не требуется.