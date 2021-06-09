График аэроэкспрессов, поездов Савеловского направления и МЦД-1 изменится 12-14 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Расписание некоторых поездов первого Московского центрального диаметра (МЦД), Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 12-14 июня в связи с реконструкцией станции Тимирязевская. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"Расписание некоторых поездов Савеловского направления МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится 12-14 июня в связи с работами по реконструкции станции Тимирязевская. Так, в эти дни на первом главном пути будет демонтировано первое из четырех пролетных строений, которые устанавливались для обеспечения безопасности движения поездов во время строительства подземного вестибюля и тоннеля. Транзитный проход через тоннель планируется открыть в конце года", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что технологические "окна" назначены с 21:10 мск до 06:45 мск в выходные дни, когда пассажиропоток минимален, и преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в будни. На период работ движение поездов на участке Москва-Бутырская - Бескудниково будет организовано по соседним путям.

"Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание поездов. Некоторые поезда станут отправляться и прибывать раньше или позже привычного графика, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, ряд поездов выведут из расписания", - отметили в пресс-службе МЖД.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".