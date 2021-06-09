В Москве пройдет первый российский туристический форум "Путешествуй!"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Первый российский туристический форум "Путешествуй!" пройдет с 11 по 13 июня на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ВДНХ.

"С 11 по 13 июня на главной выставке страны впервые пройдет российский туристический форум "Путешествуй!". Гости ВДНХ узнают о различных форматах отдыха в стране, включая гастрономические туры по регионам, об образовательном и медицинском туризме. Также в программе презентации новых маршрутов, сервисов и встречи с тревел-блогерами. Участие бесплатное, по регистрации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что форум "Путешествуй!" проводится с целью презентации туристического потенциала страны, национальных брендовых маршрутов и новых форматов отдыха, которые получили развитие за прошедший год. Местом проведения станет павильон № 55, открытая площадка перед павильоном № 57 и площадь Промышленности на ВДНХ. Организаторы - Фонд Росконгресс, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ, при поддержке Русского географического общества.

"Форум проводится на ВДНХ не случайно: ведь наша мультиформатная площадка просто создана для проведения мероприятий любых форматов, тематики и масштабов. В распоряжении ВДНХ открытые территории, современные выставочные павильоны, оборудованные конференц-залы, обладающие широким функционалом и высокой технической обеспеченностью. Выставка также является одной из самых популярных туристических дестинаций России, которую ежегодно посещают более 30 млн гостей. Семь тематических зон - Музейный город, Парк ремесел, Парк знаний, Ландшафтный парк, ЭКСПО, Парк будущего и парк "Останкино" - предлагают большой выбор мероприятий для проведения досуга в любое время года деловым и частным туристам" - отметила руководитель департамента конгрессно-выставочной деятельности АО "ВДНХ" Татьяна Анисимова.

Гости узнают об успешных проектах в области автотуризма, караванинга, кемпинга, глэмпинга и экопоходов. На стенде Русского географическогосообщества представят работы фотографов, участников конкурса "Самая красивая страна", также здесь можно будет посмотреть VR-фильм "Россия. Виртуальное путешествие", снятый по технологии сферического видео с эффектом присутствия.

Насыщенная деловая программа форума объединит различные мероприятия по актуальным вопросам туристической отрасли. Откроет ее 11 июня в 11:10 пленарная сессия "Развитие внутреннего и выездного туризма", на которой обсудят будущее туризма в постковидную эпоху. Модератором сессии выступит исполнительный директор АТОР и сопредседатель экспертного совета по реализации программы продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма при Федеральном агентстве по туризму Майя Ломидзе.