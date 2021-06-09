Бизнес Москвы просит дифференцировать размер штрафов за нарушение масочного режима

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бизнесмены столицы предлагают дифференцировать размер штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, привязав их к объему выручки предприятий. Об этом сообщила в среду ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Как ранее заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков, в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки усиливается контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах. За нарушение для граждан предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. рублей. Юридическим лицам может грозить штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей, в случае повторных нарушений - приостановка деятельности до 90 суток.

"Бизнес выступает за дифференциацию штрафов для бизнеса, и это логично. Например, сегодня штраф за нарушение масочного режима одинаков для крупной федеральной торговой сети и небольшого магазина. Предприниматели говорят о том, что необходимо привязать размер штрафов для малого и среднего бизнеса к размеру бизнеса и объема выручки. Таким образом, материальное наказание будет определяться в зависимости от категории предприятия - для микро, малых и средних компаний", - сказала Минеева.

Мнение предпринимателей

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров призвал всех коллег-предпринимателей соблюдать правила, поскольку решение об усилении контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима продиктовано эпидемиологической обстановкой.

Он считает, что число штрафов в отношении бизнеса увеличится, особенно в тех ситуациях, когда предприниматели не могут обеспечить контроль за соблюдением режима посетителями. "Как мы можем отвечать за посетителя? Можно предложить средства индивидуальной защиты, сделать замечание, но не может же предприниматель насильно надеть маску! Конечно, нужно исключить [штрафы для бизнеса за несоблюдение режима среди посетителей]", - сказал ТАСС Бухаров.

С такой позицией согласен также общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов. "Требования к работникам заведения понятны и обоснованы, они должны их соблюдать. Но как заставить посетителя не снимать перчатки - никто не знает. Такой технологии нет. Я не понимаю, что делать предприятию, которому грозят огромные штрафы. Эти штрафы, на мой взгляд, они необоснованные, именно из-за этого", - сказал он.

Генеральный директор международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" (часть из них расположены в торговых центрах) Владимир Жиганов считает, что в связи с ужесточением "количество штрафов вырастет, хотя их и на текущий момент немало". Он рассказал, что на Совете предпринимателей Москвы обсуждалась инициатива о том, чтобы штрафы заменить на предупреждение при первом нарушении. Также он обратил внимание, что ряд ситуаций, когда нужно использовать средства индивидуальной защиты, а когда в этом нет необходимости, не регламентированы.

В связи с этим проверяющие органы и бизнес "живут в разных реальностях", заметил он. При этом Жиганов заверил, что будет "прикладывать максимум усилий, чтобы исполнить требование" закона.