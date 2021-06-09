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Пандемия COVID-19

В Москве ежедневно штрафуют до 1,5 тыс. человек за нарушение перчаточно-масочного режима

Чаще всего нарушения фиксируют в торговых центрах и общественном транспорте

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. До 1 500 человек получают в Москве штрафы за несоблюдение перчаточно-масочного режима каждый день. Об этом в среду сообщил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков в интервью телеканалу "Россия-24".

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"На сегодняшний день среднесуточная статистика [оштрафованных за нарушение перчаточно-масочного режима в Москве] составляет примерно 1,5 тыс. физических лиц", - сказал он.

Чаще всего нарушения режима выявляются в торговых центрах и общественном транспорте, отметил Данчиков. "В основном, [выписываются штрафы размером] 4 000 рублей", - добавил Данчиков.

9 июня в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили журналистам, что число заразившихся в Москве возросло за сутки на 4 124, это максимальный показатель с 16 января.

Теги
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