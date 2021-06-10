Движение по Волоколамскому тоннелю в Москве восстановлено

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Движение по Волоколамскому тоннелю на севере Москвы в обоих направлениях восстановлено после перекрытия из-за дорожных работ, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Работы завершены. Движение транспорта восстановлено в обоих направлениях", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось о полном перекрытии движения Волоколамскому тоннелю из Москвы в сторону Подмосковья, а затем в обратном направлении в связи с дорожными работами.