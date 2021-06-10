Грозы с порывами ветра до 17 м/с ожидаются в Москве в четверг

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременными дождями и грозами ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 20 до 22 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 13 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 24 градусов тепла, в ночь на пятницу температура опустится до плюс 10 градусов.

Скорость северо-восточного ветра в четверг составит 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра сохранится в Москве и Подмосковье до 13:00 мск пятницы.

Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.