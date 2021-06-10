В Москве утвердили проект строительства детсада и ЖК в бывшей промзоне "Октябрьское поле"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Жилой комплекс более чем на 900 квартир и детский сад появятся на территории бывшей промышленной зоны "Октябрьское поле" в Москве в рамках реализации проекта "Индустриальные кварталы", сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Проект строительства детского сада на 100 мест и четырех жилых домов на более чем 900 квартир на территории бывшей промышленной зоны "Октябрьское поле" получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Общая площадь новой очереди проекта составит почти 80 тыс. кв. м. При согласовании проекта планировки комплексного развития этой территории в рамках проекта "Индустриальные кварталы" набор социальных объектов определялся исходя из потребностей жителей района", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения было выдано комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, срок реализации проекта рассчитан на пять лет, но инвестор планирует завершить строительство до конца 2024 года. В настоящий момент уже ведется строительство жилого дома с пристроенной поликлиникой и стоматологией на 150 посещений в смену и школы для 800 учащихся - ее планируется открыть через два года.

"Одноэтажное дошкольное учреждение станет ключевым элементом, композиционно объединяющим четыре жилые башни. По словам генерального директора "РГ-девелопмент" Татьяны Тихоновой, здание будет оформлено с помощью декоративных панелей светло-зеленого и цинково-желтого цветов, а крыша здания украшена высоким парапетом. Фасад каждой башни получит свой собственный рисунок на базе единой цветовой палитры - серого, белого и коричневого", - отметили в пресс-службе.

В 2021 году были приняты еще восемь проектов решений о КРТ бывших промзон "Грайвороново", "Зюзино", "Каширское шоссе", "Бескудниково", "Кунцево", "Коровино", "Чертаново" и "Теплый стан". Всего в рамках проекта комплексного развития территорий бывших промзон в Москве планируется реорганизовать более 120 участков. Реализация городского проекта "Индустриальные кварталы" позволит создать около 500 тыс. новых рабочих мест, привлечь более 7 трлн рублей частных инвестиций, бюджетный эффект составит не менее 3 трлн руб.