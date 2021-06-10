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Москвичей призвали быть осторожными из-за грозы и ветра до 17 м/с

Также в столице прогнозируется дождь и пасмурная погода

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали быть осторожнее на улице и не парковать машины под деревьями из-за грозы и ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщается в четверг в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В четверг, 10 июня, в городе вновь пасмурно, дождь. Температура воздуха составит 19-21 тепла.

"Местами возможна гроза, порывы ветра до 17 м/с. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

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