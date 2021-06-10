В спорткомплексе "Лужники" построили и обновили 22 объекта

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Двадцать два объекта построили и обновили на территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве в ходе его реконструкции. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Олимпийский комплекс "Лужники" - крупнейший спортивный кластер столицы. За последние годы проведена грандиозная работа по обновлению инфраструктуры комплекса: построено и реконструировано 22 объекта, включая саму Большую спортивную арену, которая триумфально приняла матчи чемпионата мира по футболу", - цитирует Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Он добавил, что на территории спорткомплекса возведены и другие знаковые объекты. Среди них Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики, который удостоен одной из самых престижных международных наград в сфере градостроительства и архитектуры - MIPIM Award. Сейчас продолжаются работы на 11 объектах, из которых девять - объекты нового строительства.

"Возводятся четыре спортивных сооружения и семь инфраструктурных. Так, продолжается строительство ледового дворца "Кристалл", теннисного центра, Международного центра самбо и центра бокса, пяти павильонов общественного питания и спортивно-оздоровительного центра. Также ведется реконструкция универсального спортивного зала "Дружба" и сервисного центра уличных видов спорта", - добавил Бочкарев.

В пресс-службе отметили, что этим летом олимпийский комплекс отмечает свое 65-летние - 31 июля 1956 года на его территории открылся Центральный стадион имени Ленина, с которого и началась история "Лужников". Значимыми спортивными событиями, проходившими в "Лужниках", стали Олимпийские игры 1980 года, финал Лиги чемпионов, мировое первенство по легкой атлетике и чемпионат мира по футболу.