Пешеходный маршрут и обновленные скверы появятся на севере Москвы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют создать в районе Беговой пешеходный маршрут, а также обновленный сквер появится у кинотеатра "Баку" в рамках реализации программы "Мой район". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Продолжаю рассказ о планах реализации программы "Мой район" в 2021 году. <...> В районе Беговой планируем создать удобный пешеходный маршрут от станции метро "Беговая" до Центрального Московского ипподрома. В границы благоустройства входит территория кадетской школы № 1784 и больше десятка дворов по Беговой улице, Беговой аллее и Ленинградскому проспекту", - написал мэр.

Он также отметил, что еще один обновленный сквер появится в районе Аэропорт - возле Амбулаторного пруда и кинотеатра "Баку". Вместе с реконструкцией старого здания кинотеатра, которую планируется завершить в следующем году, местные жители получат качественное общественное пространство у воды. Будут реконструированы детские и спортивные площадки. Для любителей игры с мячом будет установлена специальная площадка для панна футбола, а для поклонников культурных мероприятий центром притяжения станет новая сцена.

Там также планируется привести в порядок газоны и дорожки, заменить скамейки. Зелени и света будет гораздо больше. Кроме того, будут благоустроены 25 дворов на прилегающих улицах: Асеева, Усиевича, Часовой, Самеда Вургуна, Лизы Чайкиной и другие.

"В рамках благоустройства пешеходных подходов к ТПУ "Селигерская" в Бескудниковском районе планируется сформировать единую систему пешеходных связей от улицы Святослава Федорова до проектируемого проезда № 6196. Ежедневно этими маршрутами пользуются более 3 тыс. жителей", - добавил Собянин.

Он подчеркнул, что благодаря реализации проектов по программе благоустройства тысячи жителей Северного округа получат более качественную городскую среду, а значит и дополнительные возможности для прогулок и отдыха рядом с домом.