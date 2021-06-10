В Москве телефонные мошенники вынудили пенсионерку перевести им 5 млн рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Жительница Москвы перевела телефонным мошенникам 5 млн рублей, чтобы собрать всю сумму ей пришлось отдать накопления и взять несколько кредитов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратилась 67-летняя женщина, которая сообщила, что ей позвонил якобы сотрудник Центробанка и попросил перевести с ее счетов деньги на указанные им счета, так как по ее счетам якобы проходят подозрительные операции. Женщина сняла 2,4 млн рублей, оформила четыре кредита на 1,2 млн рублей и получила еще один кредит на 1,3 млн рублей под залог квартиры", - рассказал собеседник агентства.

Все деньги она отправила мошенникам. Полиция начала доследственную проверку.