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В Москве телефонные мошенники вынудили пенсионерку перевести им 5 млн рублей

67-летняя женщина сообщила, что ей позвонил якобы сотрудник Центробанка и попросил перевести деньги с ее счетов на указанные им счета

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Жительница Москвы перевела телефонным мошенникам 5 млн рублей, чтобы собрать всю сумму ей пришлось отдать накопления и взять несколько кредитов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратилась 67-летняя женщина, которая сообщила, что ей позвонил якобы сотрудник Центробанка и попросил перевести с ее счетов деньги на указанные им счета, так как по ее счетам якобы проходят подозрительные операции. Женщина сняла 2,4 млн рублей, оформила четыре кредита на 1,2 млн рублей и получила еще один кредит на 1,3 млн рублей под залог квартиры", - рассказал собеседник агентства.

Все деньги она отправила мошенникам. Полиция начала доследственную проверку.

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