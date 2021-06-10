В Москве начался новый археологический сезон

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Новый археологический сезон начался в Москве. В этом году археологические полевые работы запланированы на более чем 800 площадках, сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"У нас по-настоящему глобальные планы на этот археологический сезон. Прошлый год для археологов был особенным, пандемия внесла свои коррективы: не было раскопок, проводились только археологические разведки и наблюдения. В 2021 году археологические полевые работы запланированы на более чем 800 площадках", - сказал Емельянов.

Он добавил, в этом году запланированы исследования на территории Новодевичьего монастыря, на пересечении улицы Сретенка и Пушкарева переулка. На основе анализа исторических и археологических источников намечены участки, на которых могли сохраниться культурные напластования XVII-XIX вв. Предполагается, что полевые археологические работы традиционно завершатся в октябре - ноябре. За прошлый сезон специалисты обнаружили порядка 15 тыс. артефактов.

"В этом году мы рассчитываем вновь найти не меньше старинных предметов. Что касается площадок, то хочу обратить внимание на площадку Воспитательного дома. Я думаю, что в этом же месте нас будет ждать очень много интересного. Если говорить о том, какие находки мы можем найти в Новой Москве, то будут керамические находки и детские игрушки. Но делать прогнозы очень сложно", - сказал Емельянов.

По словам руководителя ведомства, две трети площадок текущего археологического сезона расположены именно в Новой Москве. Так, планируется продолжение археологических полевых работ на территории исторической усадьбы Измалково, которая находится в поселении Внуковское.