Власти Москвы сообщили об уменьшении количества "черных археологов"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Проблема "черных археологов" в Москве идет на спад, а ситуация с несанкционированными раскопками перестает быть острой, сообщил в четверг журналистам руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По мнению руководителя ведомства, в границах исторического центра нелегальные работы данного рода невозможны, и такие нарушения встречаются только на присоединенных территориях.

"Но мы решаем проблему, в том числе совместно с полицией. Мне кажется, что по количеству нарушений и по объему изъятого проблема идет на спад", - сказал Емельянов.

Он пояснил, что горожане у которых есть желание заняться археологией, могут делать это легально. Для этого нужно пойти волонтером в группу к профессиональным исследователям.