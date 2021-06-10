Участники космического дайджеста на ВДНХ обсудят съемки в космосе фильма "Вызов"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ организует новый формат общения с экспертами - космический дайджест. На площадке "Робошколы" 13 июня участники дайджеста обсудят первые в истории съемки художественного фильма в космосе "Вызов", сообщила пресс-служба ВДНХ.

"На площадке центра молодежного инновационного творчества "Робошкола" 13 июня в 16:00 состоится первая встреча председателя молодежного совета Русского космического общества Дениса Прудника с участниками дайджеста, в ходе которой они обсудят кинокартину "Вызов". Это будут первые в истории съемки художественного фильма в космосе. В октябре 2021 года на Международную космическую станцию (МКС) вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым впервые отправятся представители киноиндустрии - режиссер "Вызова" Клим Шипенко и исполнительница главной роли актриса Юлия Пересильд. Планируется, что непрофессиональные участники полета будут работать на станции 12 дней", - говорится в сообщении.

Эксперт и гости встречи также поговорят о работе космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытом космосе. Для обоих членов экипажа МКС этот выход в космос, который состоялся 2 июня, был первым в карьере. Они проработали за бортом станции 7 часов 19 минут и выполнили все поставленные задачи.

Участники космического дайджеста также обсудят подготовку к запуску российского многофункционального лабораторного модуля "Наука", который должен отправиться на МКС в июле 2021 года. Кроме того, Прудник расскажет о работе американского марсохода InSight и перспективах космического туризма. Для тех, кто не сможет лично присутствовать на встрече, организуют прямую трансляцию в официальной группе ВДНХ в "Одноклассниках". Зрители смогут задавать вопросы в комментариях к видео. Количество участников - не более 40 человек, возрастные ограничения - 12+.