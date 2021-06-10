В "Афимолл-Сити" за отсутствие масок и перчаток оштрафовали 38 человек

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Около 40 нарушителей масочно-перчаточного режима выявлено в торговых галереях в "Афимолл-Сити" в ходе рейдов в четверг. Об этом журналистам сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.

"Сегодня инспекторами ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведено обследование торговых галерей в "Афимолл-Сити" на предмет соблюдения масочного режима. По результатам обследования выявлено 38 нарушений", - сказал Михайлов.

Также инспекторами ОАТИ было проведено обследование на предмет соблюдения противоэпидемических мер в Бизнес-центре "Башня Федерация", расположенного по адресу: Пресненская набережная, д. 12. "Бизнес-центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты посетителями БЦ, а также требований социального дистанцирования.

Масочно-перчаточный режим стал обязательным на работающих в очном режиме предприятиях столицы в мае 2020 года. Кроме того, руководителей предприятий в Москве обязали обеспечить строгое соблюдение на рабочих местах противоэпидемических мер. Собянин также поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер работодателями.

Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы составляет 4 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя (юридического лица) составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.