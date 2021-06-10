На зеленой ветке московского метро не ходят поезда из-за человека на пути

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Временно остановлено движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро из-за человека на пути. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от станции Новокузнецкая до станции Автозаводская из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что ориентировочное время восстановления движения на участке Замоскворецкой линии - 45 минут. Пассажиров просят пользоваться другими линиями и МЦК, а также наземным транспортом.