Собянин открыл пляжную зону отдыха на набережной Северного речного вокзала

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пляжную зону отдыха с бассейнами на набережной Северного речного вокзала и осмотрел итоги благоустройства территории Национального теннисного центра имени Х. А. Самаранча.

"Реконструировали всю эту достаточно большую площадь [теннисного центра], восстановили нормально теннисный корт, создали инфраструктуру, и рядом еще создали одну из самых больших пляжных зон Москвы с подогреваемыми бассейнами. Все это в комплексе - уже достаточно высокого уровня центр общественных пространств с возможностью занятия спортом, с летним отдыхом, прогулками, ресторанами, кафе. Считаю, что получился один из самых лучших центров отдыха в Москве, наряду с ВДНХ, "Зарядьем", Лужниками", - сказал Собянин, осмотрев зону отдыха.

По его словам, за год, прошедший с момента окончания реставрации Северного речного вокзала и благоустройства окружающего его парка, это место посетили уже более 1,5 млн человек. В круиз и на речные прогулки от причалов вокзала отправились порядка 75 тыс. отдыхающих и туристов.

"Москвичи долго просили реконструировать зону Северного речного вокзала. Мы просили об этом президента, правительство, чтобы передали [ее] городу. Мы несколько лет занимались реставрацией самого исторического здания речного вокзала, который знает вся страны по старым фильмам и вообще по своим воспоминаниям. Помимо этого, реконструировали парк Дружба, который примыкает к Северному речному вокзалу, - исторический ппрк Северного речного вокзала, полностью реконструировали набережную, причальную стенку, сделали из всего этого комплекса замечательную прогулочную территорию восстановили историю, сделали комфортное общественное пространство", - отметил мэр.

Он добавил, что в дальнейшем планируется реорганизация территории Северного речного порта. По его словам, через несколько лет весь берег Канала им. Москвы станет большой зоной отдыха, открытой для москвичей и гостей города.

"Есть такая сложная территория грузового Северного порта, где ведется разгрузка большого количества грузов, стоят краны, все это создает много неудобств для жителей. Попробуем его реорганизовать, возможно, сдвинуть дальше, и продлить набережную. Таким образом, вдоль Ленинградского шоссе вся территория Москвы-реки, водоканала будет уже реорганизована и сделана как единый комплекс, войдет в нашу программу реконструкции набережных Москвы-реки, будет огромное пространство - удобное, комфортное для москвичей. <...> Надо закончить еще центр тенниса, капитальное здание, которое должно быть рядом построено, чтобы это был один из лучших мировых центров тенниса", - заключил Собянин.

Новая зона отдыха

"Пляжный комплекс с бассейнами, шезлонгами и зонтами для защиты от солнца, раздевалками, санузлами и душевыми, летней кухней и фитобаром обустроен в южной части набережной Северного речного вокзала. По площади - свыше 5 тыс. кв. м - эта пляжная зона является одной из самых больших в Москве. Пляж открыт ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Одновременно здесь могут отдыхать порядка 350 человек", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе добавили, что к услугам отдыхающих - три бассейна скиммерного типа, оборудованные системой подогрева воды, температура которой не опускается ниже 26 градусов. В случае хороших погодных условий это позволит продлить работу бассейнов на сентябрь и даже на октябрь. Глубина бассейнов - 1,5 м, 1 м и 0,75 м. Во всех бассейнах применяется современная система очистки, обеспечивающая круглосуточный дистанционный контроль состояния воды и дозирования активного кислорода, а также обеззараживание воды, санитарная очистка и контроль качества воды.

Кроме того, в раздевалках имеются ячейки для хранения личных вещей, санузлы и душевые. По периметру бассейнов установлены 60 шезлонгов и солнечных зонтов, восемь диванов-ракушек с откидным козырьком и 55 многоместных мягких ложа с балдахинами и подушками. Также работают фитобар и летняя кухня, в июле начнет работу ресторан "Речной".

"Безопасность посетителей обеспечивают две бригады спасателей. Имеется медицинский кабинет, где при необходимости окажут первую помощь. В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 несколько раз в день осуществляется дезинфекция поверхностей (шезлонгов, диванов, столов). С 23 мая 2021 года пляжная зона Северного речного вокзала работала в тестовом режиме, за это время ее посетили свыше 6 тыс. человек", - заключили в пресс-службе.