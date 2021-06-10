Роспотребнадзор усилит контроль за профилактикой COVID-19 на объектах в Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Контроль за соблюдением в Москве мер против распространения коронавируса на различных объектах усилят в связи с ростом случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в четверг на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в городе Москве управление Роспотребнадзора по г. Москве усилит контроль за соблюдением на объектах санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора в мае провели более 3,5 тыс. мониторинговых обследований, в ходе которых нарушения выявили в 1 234 случаях (35%), при проведении 303 проверок нарушения установлены на 259 объектах (85%). За нарушения мер безопасности на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлено 220 протоколов об административных правонарушениях и направлено 218 уведомлений на составление протоколов. Все административные материалы направлены в суд.

"За грубые многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований по результатам, проведенных с 1 мая 2021 года контрольно-надзорных мероприятий, приостановлена деятельность 98 объектов, в том числе по решению суда - 21 объекта, в 77 случаях в связи с угрозой здоровью и жизни людей применялся временный запрет деятельности. Объекты в таких случаях опечатывались специалистами управления непосредственно после завершения проверок, и материалы дел направлялись незамедлительно в суд", - добавляется в материале.

Основными нарушениями при работе являются отсутствие разметки и несоблюдение социальной дистанции. Кроме этого, сотрудники объектов работают без масок и перчаток, не осуществляется контроль со стороны администрации предприятий за соблюдением масочно-перчаточного режима посетителями, нет запаса масок и перчаток, не соблюдается дезинфекционный режим. Также не проводятся обеззараживание воздуха и дезинфекционные обработки помещений и контактных поверхностей, отсутствуют бесконтактные термометры для проведения термометрии персонала, а также не обеспечено проведение тестирования сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции.

Всего столичным управлением Роспотребнадзора с января 2021 года за нарушения мер профилактики коронавируса составлено более 3,2 тыс. протоколов об административном правонарушении, приостановлена деятельность 209 объектов, в том числе 59 объектов торговли, 53 объектов общественного питания, 56 кальянных.