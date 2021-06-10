Около 1 млн человек воспользовались онлайн-сервисом "Социальный навигатор" в Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Интерактивной онлайн-картой "Социальный навигатор", которая помогает москвичам найти необходимую соцуслугу, воспользовались 1 млн человек. Об этом сообщили в четверг на сайте столичного департамента труда и соцзащиты населения.

"Онлайн-карта помогает жителям найти нужную именно им услугу в конкретной жизненной ситуации: поиск работы и бесплатное обучение, психологическая и юридическая помощь, служба медиации и помощь бездомным, подростковые клубы и многое другое. Сейчас на карте представлены более 510 адресов подведомственных учреждений департамента, свыше 230 социально-ориентированных НКО, а также около 40 точек корпоративных социальных проектов бизнеса (например, офисы "Инвитро", где можно сдать кровь для включения в реестр доноров костного мозга). Всего с момента запуска сервисом воспользовались уже около 1 млн пользователей", - приводятся в сообщении слова начальника Управления информационной политики и коммуникаций столичного Департамента труда и соцзащиты населения Натальи Цымбаленко.

"Социальный навигатор" - это онлайн-сервис, который помогает найти организацию, где можно получить необходимую соцуслугу. На карте отображены соцуслуги города и сервисы НКО, которые получили гранты правительства Москвы, а также некоторые проекты корпоративной социальной ответственности бизнеса. Он был запущен на сайте столичного департамента труда и соцзащиты летом 2019 года.