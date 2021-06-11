Облачная погода с порывистым ветром, грозами и дождями ожидается в Москве 11 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Облачная погода с кратковременными дождями и местами с грозами ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 19 до 21 градуса тепла, ночью похолодает до 13 градусов.

В Подмосковье температура днем не поднимется выше 22 градусов, в ночь на субботу столбики термометров покажут 10-15 градусов.

Скорость северо-восточного ветра в пятницу составит 5-10 м/с, порывы во время грозы могут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра сохранится в Москве и Подмосковье до 13:00 мск субботы.

Атмосферное давление в регионе будет около 746 мм ртутного столба.