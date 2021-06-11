В финал конкурса "Новатор Москвы" вышли 36 технологичных проектов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Тридцать шесть участников вышли в финал конкурса для изобретателей "Новатор Москвы", всего было подано 740 заявок - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Конкуренция между участниками очень высока, как и уровень представленных ими проектов. Для нас важно, что разработки конкурсантов носят именно прикладной характер - предлагают конкретные решения для улучшения качества жизни, трансформации городской среды. Премии присуждаются в трех номинациях - "Лидеры инноваций", "Проект будущего" и "Меняющие реальность". Мне кажется, эти названия в полной мере отражают значение труда изобретателей и их прорывных идей в современном мире", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Теперь номинантам предстоит презентовать свои проекты инвесторам, представителям бизнес-сообщества и органов государственной власти. Им нужно будет подтвердить актуальность разработки, ее научную новизну и востребованность на рынке. Презентация намечена на 15 июня. Победителями станут авторы 18 проектов - коллективы или индивидуальные участники. Лауреаты конкурса получат от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Общий размер призового фонда - более 20,7 млн рублей.

Среди проектов-финалистов - перспективная система нейроуправления бионическим протезом, новейший препарат для лечения ишемических сердечно-сосудистых заболеваний, комплекс для спасения маломобильных людей с высоты при пожаре, инновационная модель отопления на основе энергосберегающей технологии, умная система энергоучета с заложенным в нее функционалом интернета вещей, а также высокоскоростная тоннельная транспортная система для мегаполисов будущего (расчетная скорость перевозки пассажиров и грузов - свыше 300 км/ч).

Кроме того, за премию поборется технология круглогодичного выращивания агрокультур на вертикальных фермах в городских условиях. Используя возможности искусственного интеллекта, проект сокращает расход воды на 95%, обеспечивает постоянный уход и поддерживает заданный микроклимат, подходящий конкретному виду растений. Еще одно уникальное решение, вышедшее в финал конкурса, - спасательная капсула для экстренной эвакуации людей с высотных объектов (зданий и сооружений высотой от 10 до тысячи с лишним метров). Система может применяться в нештатных ситуациях, когда обычные способы эвакуации невозможны.

"Из 740 заявок, поступивших для участия в конкурсе "Новатор Москвы", в шорт-лист попали сильнейшие изобретения и разработки. Они успешно прошли правовую и научную экспертизы, а также показали экономический потенциал", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

О премии

Ежегодная премия "Новатор Москвы" учреждена мэром Москвы в августе 2019 года. Ее присуждают за лучшие инновационные решения, созданные гражданами России, которые живут или ведут деятельность в столице. В конкурсе можно участвовать как индивидуально, так и в составе коллектива до пяти человек. Организатором выступает столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, а оператором - Агентство инноваций Москвы.