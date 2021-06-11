Онлайн-квиз пройдет на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Краеведческий онлайн-квиз состоится 24 июня на портале "Узнай Москву". Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Поучаствовать в краеведческом онлайн-квизе и выиграть ценные призы приглашает портал "Узнай Москву". Игра будет посвящена архитектуре и памятникам столицы, ее истории и выдающимся событиям. Состязание проведут 24 июня в 20:00 мск. Участие бесплатное", - говорится в сообщении.

К игре допускаются заранее сформированные команды. В каждой из них может быть от двух до 10 игроков. Команды собирают сами игроки.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, виртуальные краеведческие состязания пользуются популярностью у горожан всех возрастов.

"Для того, чтобы принять участие в квизе, необходимо заполнить заявку. В ней надо указать название команды, имя ее капитана, адрес электронной почты и номер телефона для связи, а также общее число игроков. После этого на указанную почту должно прийти подтверждение", - говорится в сообщении.

Онлайн-квиз состоит из пяти раундов. В каждом из них будет по шесть вопросов с несколькими вариантами ответов для каждого. На их обсуждение командам дадут от 30 до 60 секунд.