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В ТиНАО появится первый промышленный технопарк в 2024 году

Инвестиции в проект составят 550 млн рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Первый промышленный технопарк появится в ТиНАО в 2024 году. Инвестиции в проект составят 550 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В рамках программы стимулирования создания рабочих мест в 2024 году инвестор построит в ТиНАО первый промышленный технопарк. Инвестиции в реализацию проекта составят 550 млн рублей, будет создано порядка 300 рабочих мест. <...> Новый проект будет реализован в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Это уже третье соглашение, подписанное в столице", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он пояснил, что в прошлом году Москва заключила два соглашения, в рамках которых за пределами ТТК появятся более 100 тыс. кв. м офисных площадей. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составляет 7,8 млрд рублей. Новый промышленный технопарк площадью не менее 14,5 тыс. кв. м построит в 2024 году АО "СЗ "Бадаевский" (структура Capital Group). Ему присвоен статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда.

"В рамках двух соглашений, заключенных в прошлом году, в Бутырском районе столицы до конца 2023 года появится комплекс офисных зданий "Останкино Business Park". По второму соглашению в 2023 году в районе Ростокино, на улице Вильгельма Пика возведут торгово-офисный центр в составе ТПУ "Ботанический сад". Обеим площадкам присвоен статус инвестпроекта по созданию мест приложения труда, что дает право на частичное освобождение от арендной платы за первый год срока аренды и платы за изменение вида разрешенного использования. Эти проекты принесут москвичам более тысячи новых рабочих мест", - уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Программа стимулирования создания рабочих мест действует с 2020 года и призвана стимулировать комплексную сбалансированную застройку новых районов за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД. Ее механизм заключается в том, что застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, где строится жилье, если дополнительно инвестирует средства в строительство промышленного, офисного, социального, торгового или спортивного объекта, создав при этом новые рабочие места.

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