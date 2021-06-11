В Москве на улице Героев Панфиловцев задерживаются трамваи

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Трамваи, следующие по маршруту № 6, задерживаются на улице Героев Панфиловцев в Москве из-за повреждения контактной сети. Данный маршрут временно изменен, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Героев Панфиловцев из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи № 6. Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в публикации.

Вместо трамвая № 6 пассажирам рекомендуют пользоваться автобусом № т70 - от Братцево через бульвар Яна Райниса, метро "Сходненская", улицу Свободы и Волоколамское шоссе к метро "Сокол".