Расписание электричек Рижского направления МЖД изменится 15-18 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Расписание электропоездов Рижского направления МЖД изменится 15-18 июня в связи с ремонтом железнодорожного моста около платформы 91-й км. На период ремонта движение поездов на участке Румянцево - Блок-пост 95 км будет идти по соседнему пути в реверсивном режиме - поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"С 15 по 18 июня строители проведут капитальный ремонт опор железнодорожного моста около платформы 91-й км Рижского направления МЖД. В этот период каменные опоры заменят на монолитные. Работы пройдут в круглосуточном режиме по технологии "закрытый перегон" - ремонтируемый участок будет закрыт для движения поездов", - говорится в сообщении.

На время технологических "окон" несколько поездов не проследуют на участке Москва - Нахабино и Румянцево - Волоколамск, у некоторых дальних электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.