Пять птенцов черношейного лебедя родились в Московском зоопарке

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пять птенцов черношейного лебедя появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщается в пятницу в Instagram столичного зоопарка.

"Пятеро птенцов появились на свет 25 мая. Сейчас они уже немного подросли и окрепли, но по-прежнему большую часть времени проводят на спинах своих родителей. Пух лебедят очень тонкий и быстро промокает, поэтому птенцы с появления на свет сразу садятся на родителей. Причем, за малышами одинаково ухаживают и мать, и отец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пара черношейных лебедей обычно живет на пруду на Новой территории зоопарка, но при появлении потомства их переселяют в павильон "Птицы и бабочки тропиков" для безопасности и спокойствия лебединой семьи.

"Первое время птенцов кормили размоченным в воде гаммарусом (маленькими рачками), сейчас они уже едят взрослую пищу. Кормят этих лебедей, как и других, комбикормом, свежей зеленью, обязательно дают тертую морковь и резаную капусту", - говорится в материале.

Черношейные лебеди - эндемики южной Америки. Они населяют различные неглубокие водоемы с пресной или солоноватой водой, а также лагуны и закрытые бухты. Для содержания в неволе это самый сложный вид лебедей, так как птенцы едят только в присутствии родителей, поэтому их нельзя выхаживать в инкубаторе.