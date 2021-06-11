В Москве на улице Героев Панфиловцев восстановили движение трамваев

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Движение трамваев по маршруту № 6 на улице Героев Панфиловцев в Москве восстановлено после сбоя из-за повреждения контактной сети, сообщается в пятницу в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Восстановлено движение трамваев по улице Героев Панфиловцев", - говорится в публикации.

Ранее на улице Героев Панфиловцев из-за повреждения контактной сети задерживались трамваи № 6. Маршрут был временно изменен, и вместо трамвая № 6 пассажирам рекомендовали пользоваться автобусом № т70.