График работы социальных учреждений в Москве изменится с 11 по 14 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Режим работы центров социального обслуживания, загсов, медицинских учреждений и других организаций Москвы измениться с 11 по 14 июня в связи с длинными выходными. Об этом сообщается на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Территориальные центры социального обслуживания, центры социального обслуживания и их филиалы с 12 по 14 июня будут закрыты. 11 июня, в предпраздничный день, учреждения работают по сокращенному расписанию - с 09:00 до 16:00. Взрослые поликлиники 12 и 13 июня будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, 14 июня - с 09:00 до 18:00. Медицинская помощь детям будет оказываться на дому 12 и 13 июня с 09:00 до 18:00, вызовы принимают до 17:30. Горожане старшего возраста с подтвержденным диагнозом COVID-19 и имеющие хронические заболевания с 12 по 14 июня смогут получить услуги (доставка продуктов и лекарств) в случае экстренной необходимости", - говорится в сообщении.

Травмпункты с 12 по 14 июня будут работать согласно графику работы медицинской организации либо круглосуточно. Пункты вакцинации против COVID-19 примут посетителей с 08:00 до 20:00. Кабинеты ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции будут работать с 12 по 14 июня согласно графику работы медицинской организации. Кабинеты ИФА-диагностики COVID-19 будут работать с 12 по 14 июня с 08:00 до 20:00 и по предварительной записи, как и в обычные дни. Павильоны "Здоровая Москва" работают без изменений - с 08:00 до 20:00. Амбулаторные КТ-центры также продолжают работать круглосуточно.

Центры госуслуг "Мои документы" будут закрыты только 12 июня. Накануне праздника, 11 июня, график работы офисов не изменится. Районные центры открыты для посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00. Клубные пространства "Мой социальный центр" 11 июня работают в обычном режиме. В праздничные дни услуги будут оказываться в режиме онлайн по расписанию.

В День России у столичных отделов ЗАГС выходной. График работы дворцов бракосочетания изменится - 12 июня торжественные церемонии пройдут во дворцах бракосочетания № 1, 3, 4 на Бутырской улице, № 5, расположенном в Измайловском кремле, и в Шипиловском отделе ЗАГС. Также впервые в День России заключить брак можно будет на выездных площадках - в особняке "Роял" и усадьбе Муравьевых-Апостолов. Рабочее время дворцов и Шипиловского отдела продлили до 20:00. На 12 июня в загсы Москвы подано максимальное количество заявлений, в каждом отделе пройдет около 40 торжественных церемоний.