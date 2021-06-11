Поезд в поддержку сборной РФ на чемпионате Европы по футболу запустили в московском метро

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Тематический футбольный поезд в поддержку сборной России на чемпионате Европы по футболу запустили в московском метрополитене.

"Сегодня мы запускаем на Арбатско-Покровской линии замечательный поезд, посвященный спорту, посвященный нашей сборной. Уверена, что этот поезд будет своеобразной моральной поддержкой наших ребят, наших игроков. Мы тоже рады, что наши пассажиры будут таким образом приобщаться к спорту и своеобразно болеть в метро за гашу сборную", - сказала замначальника Московского метро Юлия Темникова на церемонии запуска в электродепо "Измайлово".

Она отметила, что тематический поезд будет ходить на "синей" ветке в течение месяца. Кроме этого, в столичном метро появились транспортные карты "Тройка" с изображением игроков сборной России по футболу.

На церемонии присутствовал бывший игрок и капитан национальной команды Алексей Смертин.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинал 2 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет в Петербурге два матча: 12 июня с бельгийцами и 16 июня с командой Финляндии.