Эксперт считает незначительным рост числа пациентов с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве с точки зрения статистики незначительный и может быть связан с увеличением количества проведенных тестов. Такое мнение ТАСС в пятницу выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 505, это максимальный показатель с 22 февраля, в Москве выявили 5 853 случая заражения за сутки, это максимум с 14 января.

"Во-первых, этот рост очень незначительный с точки зрения статистики. А во-вторых, нужно сначала сравнить с количеством выполненных тестов. Может, больше тестов просто выполнили в эти дни, и поэтому рост цифр выявленных зараженных получился. А так, люди устали от всех ограничений, перестали носить маски, стали больше общаться. Все-таки период отпусков, много новых приезжих, Москва - центр, поэтому какой-то рост есть", - сказал эксперт.

Он также не прогнозирует резкого скачка заболеваемости в столице после грядущих длинных выходных в связи с празднованием Дня России. "После длинных выходных роста ждать не стоит <...>, уже некому заболевать. Почти все в Москве и Московском регионе или переболели, или вакцинированы. Поэтому все имеют защитный уровень антител. Иммунная прослойка очень велика", - считает Жемчугов. По его мнению, уровень коллективного иммунитета в столице достигает около 80%, данный показатель включает в себя как вакцинированных от ковида, так и подтвержденных тестированием лиц с антителами, а также неучтенные случаи заболевания.

Всего в РФ зарегистрировано 5 180 454 случая заражения, выздоровели 4 782 183 человека, умерли 125 674. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.