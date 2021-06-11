МЧС продезинфицировало более 20 тыс. кв. м Белорусского вокзала и прилегающей территории

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России провели дезинфекцию более 16 тыс. кв. м внутренних помещений Белорусского вокзала в Москве и 5 тыс. кв. метров прилегающей к нему территории в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"11 июня специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" очередной раз продезинфицировали более 16 тыс. кв. метров внутренних помещений Белорусского вокзала и 5 тыс. кв. метров прилегающей к нему территории. Меры предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на дезинфекцию вокзального комплекса потребовалось порядка 1 тонны дезраствора. Для спецобработки вокзала специалисты использовали водный раствор хлоркислородных соединений, предназначенный для борьбы с вирусами и бактериями. Данный раствор является эффективным в момент его нанесения - активный хлор оказывает разрушающее воздействие.

Специалисты выполнили работы по спецобработке основного здания вокзального комплекса, перронов, служебных помещений, входных групп, лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, а также мест общего пользования, поручней и перил. Кроме того, организованы мероприятия по сплошной обработке асфальтобетонных и плиточных покрытий на прилегающей территории с помощью мобильного комплекса, распыляющего специальный раствор.

МЧС в период пандемии коронавируса проводит постоянные работы по дезинфекции лечебных, образовательных учреждений и других важных объектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в столице с распространением коронавируса остается сложной, но локдаун вводить не требуется. Заммэра Москвы Анастасия Ракова в свою очередь отметила, что рост заболеваемости ковидом в Москве связан с несоблюдением действующих профилактических мер.