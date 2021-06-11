Гостиницы в Москве заполнены более чем на 50%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 11 июня. /ТАСС/. Заполняемость гостиниц в Москве на данный момент превышает 50%, это позволяет говорить о том, что туристическая сфера столицы восстанавливается после пандемии, сообщила в пятницу на пресс-конференции в ТАСС в формате онлайн председатель городского комитета по туризму Екатерина Проничева.

"Мы судим по восстановлению туристического потока, по заполняемости гостиниц. Сейчас заполняемость гостиниц превышает 50%, это значит, что в общем отрасль восстанавливается и живет", - сказала Проничева.

Ранее сообщалось, что гостиницы оказались в наиболее трудном положении в период пандемии.

Также для поддержки туристической индустрии власти города запустили сервис Russpass - цифровой конструктор путешествий, с помощью которого можно выбрать маршрут, забронировать отель и купить билеты. Был открыт культурный и туристический атлас "#Москвастобой" с видеоэкскурсиями, лекциями и виртуальными прогулками по столице. Для детей заработал проект образовательного туризма "Город открытий".