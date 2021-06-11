Более 100 тыс. туристов из разных стран посетили Москву за два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. иностранных туристов посетили Москву за последние два месяца. Об рассказала в пятницу на пресс-конференции в ТАСС в формате онлайн председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

"У нас появляются гости из других стран. Мы сейчас видим, что только за последние два месяца Москву посетили более 100 тыс. гостей из разных других стран", - сказала Проничева.

Ранее сообщалось, что власти Москвы ожидают рост туристического потока в летний период за счет болельщиков чемпионата Европы по футболу. Специально перед началом спортивного соревнования в "Лужниках" установили арт-объект, благодаря которому можно увидеть некоторые значимые российские стадионы.

"Действительно арт-объект - это форма, позволяющая привлечь внимание к разным проектам. В том числе в Петербурге у нас появилось информационное московское кафе, которое является арт-объектом", - сказала Проничева.

О чемпионате

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Ранее сообщалось, что на период проведения матчей в "Лужниках" будет работать фан-зона, где будут транслироваться игры.