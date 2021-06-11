Улица имени Лужкова может появиться в Москве не раньше 2029 года

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Улицу в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова смогут назвать только через 10 лет после его смерти. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента культурного наследия.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что департамент культурного наследия якобы отказал группе москвичей в вопросе переименования 4-й улицы 8 марта в улицу Лужкова.

"Согласно закону, присвоение имен, фамилий известных жителей столицы, граждан Российской Федерации и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что, согласно указу президента РФ, в 2020 году Московскому городскому университету управления Правительства Москвы присвоено имя Ю. М. Лужкова, а на доме, где жил Юрий Михайлович, по адресу: улица 3-я Тверская-Ямская, 48, установлена мемориальная доска.

В пресс-службе добавили, что вопросы о наименовании рассматриваются городской межведомственной комиссией, в состав которой входят представители органов исполнительной власти, в том числе департамент культурного наследия, а также эксперты в области истории, лингвистики, языкознания.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в конце апреля сообщил, что группа депутатов Госдумы просит мэра Москвы Сергея Собянина назвать одну из улиц или площадей города в честь Лужкова. Парламентарий считает, что бывший мэр "сделал очень много" для Москвы и москвичей, несмотря на противоречивость его фигуры. В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что главе государства Владимиру Путину будет предоставлен доклад о предложении назвать площадь или улицу в центре Москвы в честь бывшего мэра столицы.

Государственный деятель, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. 21 сентября этого года ему исполнилось бы 85 лет. Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 год. В феврале 2020 года Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова, рекомендовав столичному правительству рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где он жил, присвоить имя Лужкова Московскому городскому университету управления правительства Москвы, а также провести иные мероприятия, направленные на увековечение памяти бывшего градоначальника.