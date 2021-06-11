Количество парковочных мест на Крымском валу сократят втрое с 13 июня по 5 июля

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Число парковочных мест у входа в парк "Музеон" на улице Крымский вал в Москве будет сокращено втрое в период с 13 июня по 5 июля в связи с проведением форума "Россия - страна возможностей". Также с 24 по 29 июня работу этой парковки приостановят, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В связи с проведением массового мероприятия на парковке со шлагбаумом, расположенной по адресу: улица Крымский вал (у входа в парк искусств "Музеон"), с 13 июня по 5 июля включительно будет сокращено количество парковочных мест с 341 до 97 машино-мест. В том числе сократятся места для инвалидов - с 35 до 27", - говорится в публикации.

Там уточняется, что с 24 по 29 июня работу парковки приостановят. "Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут. Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении "Парковки Москвы". По всем вопросам о парковке звоните: +7 495 539 5454 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов)", - заключается в посте.

25-27 июня в Москве пройдет форум "Россия - страна возможностей". Выпускники одноименных конкурсов, проектов и образовательных программ за три года соберутся в парке искусств "Музеон".