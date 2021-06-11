Более 1,2 тыс. разработчиков примут участие в Moscow City Hack

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более 1,2 тысячи разработчиков со всей России зарегистрировались на онлайн-хакатон Moscow City Hack, чтобы создавать 11-14 июня цифровые решения для города и крупного бизнеса. Об этом сообщает в пятницу Агентство инноваций Москвы, которое является организатором соревнований.

"Заказчики Moscow City Hack - городские структуры и крупный бизнес. Они предложили нетривиальные задачи для повышения комфорта горожан. На хакатон зарегистрировались 1250 разработчиков из разных регионов России. Они объединились в 114 команд, которые в течение 72 часов будут создавать новые оригинальные цифровые решения", - заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, его слова приводятся в сообщении.

Так, столичный департамент информационных технологий предложил участникам состязаний разработать удобный сервис планирования досуга в городе для самых разных категорий пользователей. Решение предлагается создать для приложения "Моя Москва" на базе "Афиши Москвы" на mos.ru с бесплатными и платными мероприятиями.

В свою очередь, Московский инновационный кластер поставил перед разработчиками задачу создать мобильное приложение для интернет-платформы i.moscow. Решение должно помочь стартапам, а также малому и среднему бизнесу в поиске партнеров и единомышленников, привлечении инвестиций, получении доступа к тестированию технологий на городских и частных площадках, подаче заявок на премии и технологические конкурсы города.