Инспекторы и полиция проверит соблюдение санитарных мер в ресторанах на Остоженке

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы совместно с полицией проводят рейд по ресторанам улицы Остоженка в центре Москве для выявления нарушений требований социального дистанцирования, передает корреспондент ТАСС.

Примерно в 20:00 мск пятницы сотрудники ОАТИ вместе с полицией и журналистами зашли в ресторан "Воронеж" на улице Пречистенка в центре Москвы. Они прошли по всем залам ресторана, совершили осмотр и пообщались с персоналом. По итогам осмотра данного ресторана нарушений не выявлено, отметил инспектор.

"В данном заведении мы не выявили нарушений. Посетители рассажены в соответствии с дистанцированием, на улице столики расставлены. Контроль температуры имеется. Средства индивидуальной защиты имеются и выдаются всем в случае необходимости. Нарушений не зафиксировано", - сказал журналистам представитель ОАТИ.

Он добавил, что далее рейд продолжится по ресторанам Остоженки.

"Ресторан напротив - "Ваниль", дальше по улице Остоженка будем смотреть, также будем заходить", - сказал он.

Усиление контроля

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг, сообщил, что в Москве усилят проверки антикоронавирусных мер на летних верандах и в залах ресторанов.

9 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в столице с распространением коронавируса продолжает оставаться сложной, однако локдаун вводить не требуется. Заммэра Москвы Анастасия Ракова в свою очередь отметила, что рост заболеваемости ковидом в Москве связан с несоблюдением действующих профилактических мер.

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах усилят в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Кроме того, соблюдение профилактических мер будут усиленно проверять в организациях и на предприятиях.