Бутман и Московский джазовый оркестр сыграют посвящение Чику Кориа

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр в субботу отметят 80-летие со дня рождения американского джазового пианиста и композитора Чика Кориа на сцене московского зала "Зарядье". Об этом сообщила пресс-служба Бутмана.

"В день рождения легенды в исполнении Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана прозвучат композиции авторства великого музыканта. Одной из самых известных песен программы, безусловно, станет композиция Spain, которая впервые была исполнена 50 лет назад и стала всеми любимым джазовым стандартом", - рассказали в пресс-службе.

В команде Бутмана напомнили, что Чик Кориа неоднократно выступал с российским джазменом, а также участвовал в записи его альбома "Веселые истории".

На счету Чика Кориа было свыше 60 номинаций и более 20 премий Grammy. Особенно популярными стали его композиции Spain, 500 Mile High, La Fiesta, Armando’s Rhumba и Windows. Музыкант умер 9 февраля 2021 года в возрасте 79 лет.