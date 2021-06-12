Музей "Гараж" проведет экскурсии на киргизском и английском языках в свой день рождения

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" проведет экскурсии на разных языках в свой 13-ый день рождения, отмечаемый в субботу. В программе также мастер-классы и кинопоказ, сообщили в пресс-службе музея.

"Сотрудники архива проведут бесплатные экскурсии по коллекции "Гаража" и расскажут об актуальных исследованиях музея, собранных фондах и своей работе. В честь дня рождения музея сотрудники различных отделов "Гаража" проведут экскурсии по текущим выставкам на русском, английском, русском жестовом и киргизском языках. Специальная экскурсия будет подготовлена для посетителей с особенностями интеллектуального развития", - сказали в пресс-службе.

Помимо экскурсий, "Гараж" подготовил документальный проект об истории музея, специалисты собрали ключевые события, выставки и проекты "Гаража" с момента открытия в единую хронику.

Музей организует программу и для юных гостей. Пройдет Семейный день, посвященный бумажной архитектуре. Участникам всех возрастов предложат освоить новые техники и методы работы с бумагой и воплотить их в коллажах и барельефах.

Кроме этого, посетителям будет доступен в течение всего дня павильон на крыше, где гостей будут ждать настольные игры и пинг-понг. А вечером запланирован показ отреставрированной версии фильма Вонга Карвая "2046" в летнем кинотеатре Garage Screen.

Музей был основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем как Центр современной культуры "Гараж". Первого мая 2014 года учреждение сменило имя на музей современного искусства "Гараж", что отражает главную цель сооснователей музея - знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства. 12 июня 2015 года "Гараж" переехал в постоянное здание на территории Парка Горького.