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Облачная погода с кратковременными дождями сохранится в Москве 12 июня

Днем в Москве будет от 21 до 23 градусов тепла

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Облачная погода с кратковременными дождями и температурой до 24 градусов ожидается в Московском регионе в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 21 до 23 градусов тепла, в ночь на воскресенье похолодает до 13 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 24 градусов, в ночные часы температура составит от 10 до 15 градусов тепла.

Скорость восточного и юго-восточного ветра составит в субботу 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра сохранится в Москве и Подмосковье до 13 июня.

Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба.

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