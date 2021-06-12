Крестный ход с мощами Александра Невского начался от храма Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) передал ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского участникам исторического крестного хода в честь 800-летия князя, сообщает в субботу пресс-служба патриархата.

Крестный ход начался от Храма Христа Спасителя в Москве и пройдет по местам, связанным с жизнью Александра Невского. Еще три крестных хода с мощами князя в субботу начались в белорусской Давидовой Пустыне, в Ростове на Дону и Екатеринбурге.

В обращении к участникам памятных акций патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что все четыре крестных хода с мощами Александра Невского образуют символический крест на карте.

"Географический крест, который сотворят участники этих памятных мероприятий, призван осенить нашу землю и еще раз напомнить всем нам о духовных заветах благоверного князя", - сказал Кирилл. Он так же пожелал участникам "душевных и телесных сил".

По информации организаторов, самой западной точкой принесения мощей станет город Брест в Белоруссии, восточной - российский Южно-Сахалинск, южной - Владикавказ, северной - Шлиссельбург.

Как сообщалось, четыре ковчега с мощами Александра Невского пройдут через 86 городов России и Белоруссии с 12 июня по 14 августа. Историческая акция приурочена к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского и проводится по благословению патриарха Кирилла и инициативе Русской православной церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.