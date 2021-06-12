Полиция задержала женщину, похитившую двухлетнюю девочку в Подмосковье

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали москвичку, которая похитила у своей знакомой двухлетнюю дочь. Об этом говорится в сообщении на сайте "МВД Медиа".

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 34-летняя уроженка Москвы, которая скрылась в неизвестном направлении с малолетней дочерью заявительницы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские в рамках разыскных мероприятий просматривали записи с камер видеонаблюдения. Местонахождение женщины и ребенка удалось установить - они были в подмосковной Балашихе. "Жизни и здоровью девочки ничто не угрожает", - добавляется в сообщении.

11 июня мать девочки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении двухлетней дочери. Ребенок находился под присмотром знакомой матери. Вечером в пятницу женщина увела девочку из дома в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Московской области поставила ход расследования на контроль. Также Видновская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.