Главврач московской больницы №67 заявил о ее готовности к росту заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Государственная клиническая больница № 67 имени Л. А. Ворохобова в Москве готова к увеличению количества пациентов с коронавирусом, ситуация в учреждении напряженная, но контролируемая. Об этом сообщил в субботу главврач больницы № 67 Андрей Шкода в эфире телеканала "Россия-24".

"Ситуация в нашей больнице напряженная, но управляемая. Мы видим рост заболеваемости, мы подготовлены к этому. <...> У нас есть как кадровые ресурсы, так и медикаментозное обеспечение. Мы готовы к любому развитию событий", - сказал он.

Главврач подчеркнул, что введенные в Москве меры направлены на защиту населения от распространения коронавируса. "Это меры, которые будут направлены на прерывание цепочки заболеваемости. Это очень важные меры", - добавил он.