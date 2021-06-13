В Москве возбудили уголовное дело после продажи 50 боевых патронов к пистолету Макарова

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после того, как неизвестный в Москве продал 50 боевых патронов к пистолету Макарова. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Уголовное дело по статье о незаконном приобретении и сбыте огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) возбуждено после того, как неизвестный продал неустановленному лицу 50 патронов, которые относятся к штатным боеприпасам к нарезному огнестрельному оружию калибра 9 мм - пистолетам Макарова, автоматического пистолета Стечкина, "РА-63", "РК-59" и к другому оружию, сконструированному под данный патрон", - сказал собеседник агентства.

Личности злоумышленников устанавливаются.