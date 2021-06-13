На ВДНХ с 13 по 20 июня закрыли пункты проката, детские и спортивные площадки

"С 13 июня по 20 июня временно приостанавливают свою работу детские и спортивные площадки, комнаты матери и ребенка, аттракцион "Поезд для туристических поездок по территории ВДНХ", пункт проката велосипедов и самокатов, лодочная станция "Алые паруса", "Городская ферма". В онлайн-режиме будут работать экоцентры "Цветоводство" и "Пчеловодство", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ряд общественных пространств на ВДНХ не будет работать с 13 по 20 июня в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве. В частности, посетители не смогут воспользоваться детскими и спортивными площадками, а также пунктами проката, сообщили в воскресенье в пресс-службе ВДНХ.

Кафе и рестораны на территории ВДНХ открыты до 23:00. Фудкорт будет обслуживать посетителей только навынос.

Музей ВДНХ, интерактивный комплекс "Буран", центры "Космонавтика и авиация" и "Слово" работают в режиме выходного дня с учетом действующих мер безопасности. При этом акция "Счастливые часы" не будет действовать, а интерактивные экспонаты будут демонстрироваться смотрителями музеев. Мастерские "Парка ремесел" и читальни работают в обычном режиме. Концерты в Зеленом театре и представления в Театре сказок проводятся с рассадкой зрителей на увеличенном расстоянии для соблюдения социальной дистанции.

"Шоу на воде "Сон в летнюю ночь" в "Москвариуме" на ВДНХ продолжает работать с заполняемостью не более 50% зала. На экспозиции океанариума количество посетителей снижено с 3 500 до 1 300 человек", - добавляется в материале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для остановки роста коронавирусной заболеваемости в столице нерабочие дни продлеваются с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Московским ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингу, дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня, за исключением обслуживания навынос. Также с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, не будут работать "объекты отдыха и развлечений" в городских парках и на природных территориях. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок.