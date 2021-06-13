Главврач больницы им. Спасокукоцкого в Москве заявил, что койки могут скоро закончиться

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Коечного фонда в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы в скором времени может не хватить в связи ростом госпитализаций молодых людей с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье заявил главврач больницы Алексей Погонин в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Могу сказать, что отличительной особенностью сейчас является поступление значительного количества молодых людей. Коечного фонда, надолго, конечно, при таком количестве поступлений у нас не хватит, но я призываю еще раз жителей Москвы соблюдать меры социального дистанцирования, носить маски, перчатки и при этом, конечно же, как можно скорее пойти и сделать себе вакцину", - сказал он.

12 июня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в городе доля молодых пациентов (от 18 до 35 лет) с коронавирусом составляет уже почти треть от общего числа, за два месяца она увеличилась на 35%. Ракова также указала на заполненность 78% коек для приема больных с коронавирусной инфекцией в столице.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 175,7 млн человек, около 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 208 687 случаев заражения, выздоровели 4 801 335 человек, умерли 126 430. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.